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苗縣大湖鄉遭廢棄物入侵 涉案男子抓到了

苗栗縣大湖鄉新鯉農路遭事業廢棄物入侵，清潔隊員檢視廢棄物來源。（大湖鄉公所提供）

苗栗縣大湖鄉新鯉農路遭事業廢棄物入侵，清潔隊員檢視廢棄物來源。（大湖鄉公所提供）

2024/05/07 16:49

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉苗52-3新鯉農路邊坡，遭人傾倒事業廢棄物，大湖警方擴大調閱周邊監視器「以車追人」，查出是台中市林姓男子涉案，已通知到案說明，將依廢棄物清理法及飲用水管理條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣大湖鄉苗52-3新鯉農路邊坡，4月中旬發現遭隨意傾倒事業廢棄物，大湖鄉公所清潔隊發現後隨即通報苗栗縣政府環境保護局、大湖警分局現場勘查採證，大湖警方擴大調閱周邊監視器，查出台中市林姓男子涉案。

大湖鄉公所表示，違反廢棄物清理法第46條，未依規定處理廢棄物污染環境，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金；違反飲用水管理條例第5、20條污染水源水質，處10萬以上100萬元以下罰鍰，請業者不要以身試法。

大湖鄉長黃惠琴今天強調，大湖鄉有好山、好水，不容許遭蓄意破壞，此次聯合稽查，就是要民眾及不法業者切勿心存僥倖，日後將與環檢警單位更緊密合作，並持續強力查緝，同時呼籲全民一同來監督，共同維護大湖美好的生活環境，若民眾發現任何不法行為，請立即通報苗栗縣公害陳情專線0800-066-666、大湖鄉清潔隊037-994598。

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