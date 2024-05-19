憲兵情侶情殺 他拿枕頭悶死女友收押禁見

許姓軍人懷疑同為軍人的女友另結新歡，昨日休假跑到女友住處，竟涉嫌殺害對方，今被法院裁定收押禁見。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/19 12:23

〔記者溫于德／台北報導〕新北市許姓職業軍人懷疑同為軍人的女友出軌，昨天凌晨涉嫌用枕頭悶死對方；案經檢方聲押禁見，新北地院考量許男犯家暴殺人重罪，且有偽造證據及逃亡、串滅證之虞，稍早已裁准。

據悉，19歲許男懷疑劉姓女友有第三者，昨天凌晨1時許趁休假離營，到劉女位於新北市泰山區住處談判。

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然劉女與姊姊、弟弟同住，三姊弟原約定昨日上午要一起出門，卻持續等不到妹妹走出房門，並且聯絡不上妹妹，經姊姊改LINE許男，卻不斷得到「等一下」的回應，直到許男上午10時打開房門，姊姊才發現妹妹已身體冰涼躺在床上。

此時許男見劉家人打電話報警，突然情緒失控，跑到廚房拿了水果刀就割腕，割了3刀後被劉家人制止；警方後來獲報趕抵，將許男送醫包紮，因傷口不深，並無大礙。

警方調查，許男因聽到女方提分手後，兩人從昨日凌晨一直爭執到昨日上午9時許，期間還爆發激烈口角，許男氣不過，直接將劉女按在床上，一手掐住她的脖子，一手抓枕頭將劉女悶死。

許男警詢承認犯案，但否認有要殺死女友的意圖，辯稱是女友當時突然轉頭朝房門走去，打算要離開，他一時失控，才失手將她殺死，案發後相當後悔。

案經檢方複訊，認許男涉嫌家暴殺人罪，且有偽造證據及逃亡、串滅證之虞，決定聲押禁見，新北地院稍早已裁准。

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