桃市山地原住民議員候選人傳賄選 1樁腳收押

2018-11-21 18:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市復興區長選舉傳出現金賄選情事後，山地原住民區一位市議員候選人的親戚，也涉嫌扮起樁腳，以1000到2000元不等的金額，幫候選人買票，檢方聲請羈押張姓、洪姓兩樁腳，經桃園地方法院訊問後，裁定張姓樁腳羈押禁見、洪姓樁腳5萬元交保。

桃園地檢署主任檢察官康惠龍、檢察官楊朝森20日指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局等單位，搜索樁腳住處並傳喚張姓、洪姓等樁腳與選民共8人到案，釐清案情。

檢方說，張姓樁腳是山地原住民區一位市議員候選人的親戚，他涉嫌於8、9月間，以每票1000到2000元不等的現金，交給選民爭取他們對該候選人的支持，也透過洪姓樁腳，將現金交付給洪姓樁腳較熟識的選民，已違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪。

因張姓、洪姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞，檢方20日聲請羈押兩人，桃園地方法院已裁定張姓樁腳羈押禁見、洪姓樁腳5萬元交保。

檢方因另3位樁腳無羈押必要，諭令他們分別以5萬元、2萬元交保，其餘3人請回，部分樁腳、選民共已繳回賄款4萬6000元，檢方說，將要進一步釐清樁腳買票的行為是否由該名候選人指使，未排除案情向上發展的可能性。

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