為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

卡拉OK妹喝2.5瓶威士忌又拉K猝死 友人判過失致死2年

王姓女子喝下大量的酒精還拉K猝死，友人被依過失致死罪判刑2年。示意圖。（資料照）

王姓女子喝下大量的酒精還拉K猝死，友人被依過失致死罪判刑2年。示意圖。（資料照）

2024/03/09 09:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕史姓男子和王姓女子是朋友關係，兩人喝酒聊天時在12小時內喝下2.5瓶威士忌又拉K，造成王女多重藥物及酒精中毒，導致呼吸性休克死亡，史男雖然發現不對勁報警求援，但仍被法官依過失致死罪判刑2年。

判決指出，2021年4月6日凌晨12點，史姓男子到王女任職的卡拉OK店消費，兩人喝完1瓶威士忌後，史男提議回家續攤，兩人搭計程車返回史男住處後，又開了2瓶威士忌，喝到中午12點喝完1瓶半後，兩人不勝酒力一起去睡覺；兩人睡到7日凌晨2點多醒來尿尿，王女去廁所時疑似酒精未退，跌跌撞撞尿完後又回床上繼續睡。

快天亮時，躺在床上睡覺的史男聽到廁所又傳來碰撞聲，他不以為意繼續睡，醒來後，看到王女趴在落地窗前的小衣櫥，腳、背有瘀血，但史男有事出門趕著出門沒多加留意王女情況，雖然他多次打電話關心王女，但王女都沒接電話也沒看訊息，直到當晚11點多返家後，看到王女還是趴在落地窗前，他直覺情況不對上前查探，王女已無呼吸心跳。

史男趕緊報警求援，王女送醫後仍宣告不治，經相驗後，法醫在王女胃裡發現包含K他命共4種毒藥物，且K他命濃度為51.611μg/mL、及去甲基愷他命濃度為10.562μg/mL，已達致死之濃度，加上王女體內酒精濃度達296mg/dL，因此認定死因為酒後及藥物濫用，造成多重藥物及酒精中毒，致呼吸性休克而死亡。

檢警也在史男尿液中驗出4種毒藥物反應，雖然史男否認吸毒，還聲請採集毛髮重驗，但高雄地院審理時，法官認為，史男明知王女喝酒後出現不適症狀，卻沒有留意她的身體情況，放任她獨自留在家中，導致她不幸過世，史男有沒有跟王女一起吸毒無關本案犯事實，因此駁回史男聲請，依過失致死罪判刑2年，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白目！毒蟲假釋為躲避尿檢 竟在北檢行賄當場法辦
2024/03/09 08:01

白目！毒蟲假釋為躲避尿檢 竟在北檢行賄當場法辦
警察也吃驚！上百公斤毒販化身「蜘蛛人」 躲8樓高狹窄防火巷
2024/03/08 11:00

警察也吃驚！上百公斤毒販化身「蜘蛛人」 躲8樓高狹窄防火巷
吸毒30年妄想「你看我嘸」 一刀殺害鄰居判賠680萬元
2024/03/07 22:37

吸毒30年妄想「你看我嘸」 一刀殺害鄰居判賠680萬元
台中看守所戒護科管理員「不敢來上班」 被主管約談自首吸毒
2024/03/07 16:34

台中看守所戒護科管理員「不敢來上班」 被主管約談自首吸毒
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播