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鹽酥雞店受影響！砸百萬救「被坑吊車」 建商「全攤打包」

被天坑吞掉的吊車，在今天凌晨被吊起。（記者王捷攝）

被天坑吞掉的吊車，在今天凌晨被吊起。（記者王捷攝）

2024/03/10 06:24

〔記者王捷／台南報導〕台南市中西區五妃街6日發生「天坑吞貨車」事件，建商工地旁路面塌陷，小貨車掉入坑洞，吊車救援時二度塌陷，導致吊車也「被坑」陷入坑洞，建設公司9日深夜砸百萬請來400噸的大型吊車，花4小時救援，直到凌晨2點拖出「被坑」吊車，由於施工、封路的關係，一間鹽酥雞店生意受影響，建商也「全攤打包」。

400噸的大型吊車在9日深夜11點抵達建商工地，耗費2小時組裝，光是吊鉤就快與成人一樣高，引起許多民眾觀看。除了大型吊車出勤外，還有好幾輛卡車載送鋪在路面上的鋼板，避免吊車壓壞路面，重機械的拖吊工程以時薪計算，把「被坑」吊車拖起來只花了5分鐘，但路程加上前置作業、收工共4小時就花費百萬。

此外，6日被撞倒的大型吊臂，在坍塌後被切成一段段，也變成廢鐵，不能使用，而一具新的大型吊臂，據建商評估可能要價2000萬元；至於當時陷入坑洞的小貨車，被吊臂砸到的自助餐店，建商也談好和解條件，並協助修復自助餐店受損的店面外觀。

10日晚間施工要封路，一間鹽酥雞店的生意因此受到影響，建商得知後，立刻花錢打包全攤所有食材；還有3位居民向里長抱怨施工太吵，建商也安排這些住戶暫時到飯店投宿；凌晨快5點，路面清理完，「天坑事件」終於告一段落。

目前該建案還在停工中，建案原定位是「城市輕豪宅」共有17樓，都是兩房與三房，不是大坪數的公寓，目標客群是年輕小家庭，在遇到天坑事件後，建商將重新評估結構，預計將等3到4年後完工。

400噸的吊車出勤4小時，據側面了解費用突破百萬。（記者王捷攝）

400噸的吊車出勤4小時，據側面了解費用突破百萬。（記者王捷攝）

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