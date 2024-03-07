為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台南吊車救貨車也陷洞翻倒！ 拆卸吊臂後凌晨脫困

前來救援的吊車，完成救援小貨車任務後，車輛卻傾斜倒塌。（南市工務局提供）

前來救援的吊車，完成救援小貨車任務後，車輛卻傾斜倒塌。（南市工務局提供）

2024/03/07 06:02

首次上稿 03/06 21:57
更新時間 03/07 06:02

相關新聞請見︰

台南五妃街建築工地旁路面突坍塌 吞了一輛小貨車

台南新建工地突現大坑洞吞車 市府勒令停工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大車救起小車後，大車也陷入坑洞！台南市中西區五妃街與西門路一段路口，6日晚間發生新建工地施工處路面塌陷，造成1台小貨車掉落於坑洞內，熟料前來救援的吊車，吊起小貨車欲離去時，因無法支撐又陷入一旁小坑洞，經拆卸吊臂，7日凌晨終於脫困。

因為大型吊車，現場工作人員花費時間拆卸吊臂，終於在7日凌晨1時前，吊臂拆解運離現場；此外，道路塌陷處灌漿作業已完成，大約灌注超過30車次的混凝土。工務局表示，路面清除完畢後，道路即可恢復通行，不會影響今天早上通勤時段的交通。

市府表示，凌晨2點左右西門路雙向通車（西門路全線通車）、五妃街可通車，但為維護安全，塌陷處會拉防線警戒。

工務局表示，新建建築工程施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，一接獲小貨車陷入坑洞通報，即通知工地立即停工，並與土木技師公會、起造人至現場釐清事故原因，持續監測。晚間7時許，建設公司將掉落的貨車吊起時，發生吊車傾斜，為避免發生安全疑慮，第一時間已擴大封鎖西門路等周邊道路，但因吊車支撐無法負荷，於晚間8時10分發生倒塌，現場確認無人員傷亡情形。

工務局表示，前往協助處理的吊車，於吊起小貨車後，讓貨車脫困後，吊車要離去時才不慎陷入一旁小坑洞，以致車體傾斜，不過事先在吊車入場時，已請警方協助封路，目前則由吊車公司人員進行吊臂拆卸，以設法將吊車脫困。

工務局表示，待吊車脫困後，將立即灌漿穩固路面，並請警方現場協助維持交管，也請民眾暫時避開該路段。

吊車傾斜倒塌現場封鎖。（南市工務局提供）

吊車傾斜倒塌現場封鎖。（南市工務局提供）

道路塌陷處進行灌漿作業。（台南市府提供）

道路塌陷處進行灌漿作業。（台南市府提供）

事故現場，吊車吊臂進行支解。（台南市府提供）

事故現場，吊車吊臂進行支解。（台南市府提供）

吊臂拆解運離現場。（台南市府提供）

吊臂拆解運離現場。（台南市府提供）

事故現場完成灌漿作業及清除路面。（台南市府提供）

事故現場完成灌漿作業及清除路面。（台南市府提供）

事故現場進行路面清除及交通號誌修護。（台南市府提供）

事故現場進行路面清除及交通號誌修護。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南五妃街建築工地旁路面突坍塌 吞了一輛小貨車
2024/03/06 20:05

台南五妃街建築工地旁路面突坍塌 吞了一輛小貨車
蔣萬安上任2年 7起路面塌陷
2024/02/25 05:30

蔣萬安上任2年 7起路面塌陷

專挑年輕女性 SLE病友盼擺脫經濟惡循環
高雄楠梓深夜馬路出現大洞 8車路過「被坑」
2024/01/22 15:26

高雄楠梓深夜馬路出現大洞 8車路過「被坑」

升息循環即將結束 BB級債多頭行情啟動
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播