為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大吊車救援陷天坑未釀人命！台南居民：觀音佛祖有保佑

大吊車仍陷在原地，巨輪朝天。（記者洪瑞琴攝）

大吊車仍陷在原地，巨輪朝天。（記者洪瑞琴攝）

2024/03/08 00:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區五妃街皇龍建案工地塌陷意外，前來救援小貨車的大吊車卻出事，巨大吊臂轟然倒地橫亙西門路上，幸好傾斜角度「千鈞一髮」未釀出更大人命災禍。居民說：「觀音佛祖有保佑，大事化小，小事化無」。

居民口中說的神明有保祐，即五妃街事故現場附近的「大寮玄良亭」。這家廟宇位在五妃街上，距工地不遠，說來也算是事故發生後必須安全監測範圍內的「住戶之一」。而玄良亭主神觀音佛祖是由高雄大崗山超峰寺分靈供奉，廟中除了觀音佛祖之外，並供奉九天玄女、楊府太師、福德正神、中壇元帥、虎爺大將軍、天兵天將等神尊。

居民表示，大吊車吊臂轟然應聲倒地時，著實嚇壞大家，幸好大吊車進場救援小貨車前，周邊道路已封鎖進行交通管制，而傾斜倒下的角度，幸好不偏不倚未朝向民宅多的這一側，「冥冥中觀音佛祖有保佑，大事化小、小事化無」。

附近居民有人擔心後續風險會演變成「新北大直案」翻版，但也有位店家住戶與工地相鄰，打開後方廚房窗戶說「天天看見施工，天天監工」，「工地基礎椿打得很深，鋼筋條很粗」，不擔心自己房子會下陷。

雖然塌陷工地已排除狀況，西門路恢復通車，但仍在現場的大吊車主體仍困陷原地，巨輪朝天，未來需要更大的吊車進場將它吊離。皇龍建設表示，確保工地安全前提下，才會進行這些後續動作。

為了感謝觀音佛祖的保佑，台南市長黃偉哲7日晚視察工地後，即前往「玄良亭」祈香拜拜，祈福這場意外事件在大家都平安的狀況下，順利的進行修復作業。

五妃街工地附近有地方信仰中心「玄良亭」。（記者洪瑞琴攝）

五妃街工地附近有地方信仰中心「玄良亭」。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲7日晚視察工地後，即到「玄良亭」祈香感謝神明保祐。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲7日晚視察工地後，即到「玄良亭」祈香感謝神明保祐。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃偉哲趕赴皇龍塌陷工地：做到3項要求才能復工 同步檢測5建案
2024/03/07 22:31

黃偉哲趕赴皇龍塌陷工地：做到3項要求才能復工 同步檢測5建案
台南天坑案 五妃街住戶憂成台北大直建案第二
2024/03/07 14:41

台南天坑案 五妃街住戶憂成台北大直建案第二

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
台南五妃街新建案工地塌陷 黃偉哲：開罰業主、定時監測
2024/03/07 11:58

台南五妃街新建案工地塌陷 黃偉哲：開罰業主、定時監測
台南冒巨大天坑！ 網紅一隻阿圓嚇壞：這我家欸
2024/03/07 10:41

台南冒巨大天坑！ 網紅一隻阿圓嚇壞：這我家欸
台南天坑吞車連夜灌漿 黃偉哲：五妃街單向通行
2024/03/07 07:57

台南天坑吞車連夜灌漿 黃偉哲：五妃街單向通行
台南五妃街建築工地旁路面突坍塌 吞了一輛小貨車
2024/03/06 20:05

台南五妃街建築工地旁路面突坍塌 吞了一輛小貨車
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播