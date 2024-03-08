大吊車救援陷天坑未釀人命！台南居民：觀音佛祖有保佑

大吊車仍陷在原地，巨輪朝天。（記者洪瑞琴攝）

2024/03/08 00:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區五妃街皇龍建案工地塌陷意外，前來救援小貨車的大吊車卻出事，巨大吊臂轟然倒地橫亙西門路上，幸好傾斜角度「千鈞一髮」未釀出更大人命災禍。居民說：「觀音佛祖有保佑，大事化小，小事化無」。

居民口中說的神明有保祐，即五妃街事故現場附近的「大寮玄良亭」。這家廟宇位在五妃街上，距工地不遠，說來也算是事故發生後必須安全監測範圍內的「住戶之一」。而玄良亭主神觀音佛祖是由高雄大崗山超峰寺分靈供奉，廟中除了觀音佛祖之外，並供奉九天玄女、楊府太師、福德正神、中壇元帥、虎爺大將軍、天兵天將等神尊。

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居民表示，大吊車吊臂轟然應聲倒地時，著實嚇壞大家，幸好大吊車進場救援小貨車前，周邊道路已封鎖進行交通管制，而傾斜倒下的角度，幸好不偏不倚未朝向民宅多的這一側，「冥冥中觀音佛祖有保佑，大事化小、小事化無」。

附近居民有人擔心後續風險會演變成「新北大直案」翻版，但也有位店家住戶與工地相鄰，打開後方廚房窗戶說「天天看見施工，天天監工」，「工地基礎椿打得很深，鋼筋條很粗」，不擔心自己房子會下陷。

雖然塌陷工地已排除狀況，西門路恢復通車，但仍在現場的大吊車主體仍困陷原地，巨輪朝天，未來需要更大的吊車進場將它吊離。皇龍建設表示，確保工地安全前提下，才會進行這些後續動作。

為了感謝觀音佛祖的保佑，台南市長黃偉哲7日晚視察工地後，即前往「玄良亭」祈香拜拜，祈福這場意外事件在大家都平安的狀況下，順利的進行修復作業。

五妃街工地附近有地方信仰中心「玄良亭」。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲7日晚視察工地後，即到「玄良亭」祈香感謝神明保祐。（台南市府提供）

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