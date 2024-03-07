台南五妃街新建案工地塌陷 黃偉哲：開罰業主、定時監測

皇龍建設工地塌陷案引發關注。（台南市府提供）

2024/03/07 11:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於南市中西區五妃街新建工地施工處路面塌陷案，台南市長黃偉哲透過越洋受訪表示，第一時間已對業主開罰，同時每三小時進行監測， 慎防任何意外發生。

黃偉哲表示，南市政府第一時間即啟動緊急應變機制 ，由副市長會同各相關局處首長於現場成立「緊急應變指揮所 」；對於建商疏於注意而影響公共安全，已立即依法開罰，而針對塌陷處緊急灌漿，灌漿作業提前在午夜12點半完成。

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黃偉哲表示，經過檢測，周邊房屋都在安全值內，沒有傾倒的危險 ，不過還是會每三小時進行監測， 慎防任何意外發生；案場清空作業已在半夜1時30分完成 、傾倒的吊車也切割完成，吊離現場，路面清掃、號誌的恢復也大約同時完成 ，讓西門路在最短的時間 恢復雙向通車，五妃街也在清空完成與灌漿完成後恢復交通的通行。

南市工務局表示，對於這起事故，除依建築法對起造人，監造人，承造人各開罰9萬元，合計27萬元外，也要求皇龍建設這處工地於星8日前完成工地四周鄰房現況鑑定複查，包含是否有傾斜及陷落情況。也要針對道路進行高層水點複查，比對四周道路是否有沉陷狀況，且應動用透地雷達，對周遭西門路與五妃街的道路進行探測，確定道路是否有受損情況。

工務局表示，7日凌晨灌漿完成，並於凌晨2點30分開放西門路雙向通車，解除道路管制。另外也委託土木技師公會現場進行鄰近建物監測，持續監測到7日上午8點，監測結果都符合標準值，工地鄰近建物暫時沒有安全疑慮。但因有3位住戶仍擔心有安全疑慮，已透過民政局協助，將住戶暫時安置到安全處所。

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