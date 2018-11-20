買兇槍殺中國商人 我國籍藏鏡人改判15年

2018-11-20 12:22

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍生物科技公司負責人谷峰因商業糾紛，6年前在深圳遭台灣籍槍手郭鎮豪近距離槍擊身亡，中國透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議函請我國協助逮獲郭男，郭已被判16年徒刑定讞，涉嫌買凶殺人的幕後指使者陳宇平一度潛逃遭通緝，一審判陳無期徒刑，高等法院今依共同殺人罪改判陳15年徒刑。可上訴。

在押的陳宇平，今被提訊出庭聆判，還押時，本報記者詢問陳宇平是否認罪、上訴否等問題，陳男停下腳步指稱「我沒有殺人」、「一定上訴到底」，隨即上步囚車。

判決指出，台灣籍的陳宇平與中國商人谷峰有商業糾紛，陳男找來槍手郭男行兇，2012年12月13日兩人一同搭機前往中國，落地後卻分別入住東莞市富萊酒店、深圳市新時代酒店，隔天晚上郭男才到陳男飯店會合取槍、彈；15日下午3點多，郭男將槍、彈裝在茶葉禮盒，假借先行替友人送茶葉禮盒，在谷峰的公司停留4、5小時，趁員工下班離開及谷峰電聯妻子之際，趁隙朝背後連開2槍擊中谷峰右背、左胸，谷峰因雙肺及心臟破裂當場死亡。

郭男行兇後立刻返回台灣，陳男也匆匆離開中國，中國公安在命案現場找到2枚彈殼，並從遺留的茶葉禮盒紙袋提繩，採集到郭男留下的DNA，2014年7月函請台灣協助，台灣檢警2016年1月在桃園龍潭逮到郭男。

郭男出庭時避重就輕說，他開槍的距離約3公尺，谷峰右背部中槍後轉身搶槍，過程中他不小心扣到板機才開了第2槍，他不知後果會這麼嚴重。

歷審根據鑑定報告均認定，谷峰雙肺、心臟中槍，無論第1槍擊中何處都是要害，被害人怎麼可能反抗、搶槍，且被害人身上並未發現任何抵抗傷痕，郭男說詞不足採信，依共同殺人罪判16年徒刑，最高法院去年判郭16年定讞。

主要被告陳宇平於去年11月16日搭機入境桃園機場時，被警方查獲，一審依殺人罪判他無期徒刑，上訴後，高等法院仍認定他涉共同殺人罪，今改判15年徒刑。