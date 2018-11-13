11/13 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-11-13 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：07、21、35、36、42、43，特別號：10。

49樂合彩：07、21、35、36、42、43。

雙贏彩：01、03、04、06、09、12、14、16、17、19、21、22。

今彩539：06、11、12、25、37。

39樂合彩：06、11、12、25、37。

3星彩：260。

4星彩：3143。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（翻攝自東森財經新聞）