11/13 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：07、21、35、36、42、43，特別號：10。
49樂合彩：07、21、35、36、42、43。
雙贏彩：01、03、04、06、09、12、14、16、17、19、21、22。
今彩539：06、11、12、25、37。
39樂合彩：06、11、12、25、37。
3星彩：260。
4星彩：3143。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：07、21、35、36、42、43，特別號：10。
49樂合彩：07、21、35、36、42、43。
雙贏彩：01、03、04、06、09、12、14、16、17、19、21、22。
今彩539：06、11、12、25、37。
39樂合彩：06、11、12、25、37。
3星彩：260。
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