疑百貨公司假日電梯塞爆 女兒推輪椅母搭電扶梯摔落

受傷母女被抬上救護車送醫。（記者許國楨翻攝）

2018-11-11 19:20

〔記者許國楨／台中報導〕一對母女檔今天下午到台中中友百貨逛街時，疑因假日人潮太多擠爆電梯搭不上，女兒索性推著坐輪椅的母親搭電扶梯，未料一個重心不穩輪椅瞬間往後滑導致母女倆一起摔落樓層地板，所幸兩人僅手腳及臉部挫傷，經救護車送醫治療後無大礙，但仍造成虛驚一場。

消防局表示，百貨公司每一層樓的電動手扶梯都有貼告示，提醒像是娃娃車、輪椅之類勿上手扶梯，另也呼籲民眾發揮同理心，電梯擁擠時優先禮讓行動不便輪椅、或是娃娃車，避免造成危險。

這起意外事故發生在今天下午二點多，52歲林姓婦人當時推著坐輪椅的73歲劉母到百貨公司逛街，母女倆先是搭電梯到4樓，後來準備到5樓繼續逛時，因適逢假日人潮太多擠爆電梯搭不上，母女倆才改搭電動手扶梯，未料手扶梯上升到一半，突然一個重心不穩加上林婦雙手無力支撐，輪椅瞬間往後滑導致母女倆一起摔落4樓地板。

驚險場景立即引起其他民眾一陣驚呼，百貨公司趕緊打一一九報案，消防局獲報出動兩輛救護車將母女倆送醫時，兩人雖意識清楚，但疑因驚嚇過度都出現肢體無力現象，所幸經送醫診治，母親左手骨折，臉部挫傷，女兒則是四肢都挫傷，經醫治後無大礙。