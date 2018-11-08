中國嫩妻外遇還嗆「毒死你全家」 75歲翁休了她

2018-11-08 21:15

〔記者楊國文／台北報導〕75歲退休運將林姓老翁在14年前梅開二度，迎娶小她30多歲的中國籍嫩妻，沒想到妻子不但搞婚外情，更染上賭博惡習，遭黑道追債，還對他放話：「毒死你全家」，林翁嚇得訴請離婚；妻子還硬拗沒外遇，稱「朋友間摟摟抱抱很正常」，否認所有指控，高等法院不採信，今天判准離婚。

判決指出，林翁早年開計程車，早出晚歸工作，2004年61歲時，娶20多歲的中國籍林女，直到68歲才退休。他有兩間房屋，一間自住、一間收租供老年生活用；林女吵著要做生意，林翁同意以房地向銀行設定抵押840萬元，供妻子開養生館，她卻自此之後很少回家。

不料，林女染上賭博惡習，積欠大筆賭債之故，黑道數家上門討賭債，她連家都不敢回，還和養生館常客吳姓男子大搞婚外情，相偕到花蓮太魯閣、日本神戶、大阪、韓國滑雪，依偎摟抱。林翁和林女發生爭吵，林女竟恐嚇要毒死林翁全家（包括林翁前妻所生兒子），遭林翁全程錄音為證，林女嗆說，「我改天買一瓶農藥，放在冰箱喝的東西，那統統家裡毒死，要你全家一起死」，林翁嚇得趕緊聲請保護令獲准，並訴請離婚。

審理時，林女否認有婚外情，聲稱是吳姓常客主動追求她，和她無關，還辯稱說，會說「毒死你全家」等話，純粹是氣話，也無賭債等事。