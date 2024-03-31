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噁男誘男童灑尿口腔後口交 和解仍判囚

李男參加廟會認識兒童後，涉嫌多次誘騙他口交，雖然達成和解，仍被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

李男參加廟會認識兒童後，涉嫌多次誘騙他口交，雖然達成和解，仍被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2024/03/31 22:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子帶廟會活動認識的9歲A童，到百貨公司「湯姆熊」遊玩時，在廁所涉嫌利誘他把尿液排放在口腔後口交，後因A童噁心、嘔吐，被其母察覺有異並報警，高等法院高雄分院依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌，判處李徒刑4年2月。

判決書指出，2022年1月間，李男參加廟會活動，認識9歲A童後，涉嫌誘騙他持智慧型手機自行拍攝裸露生殖器照片回傳。4月1日至4日間，李男利用因故借住A童在高雄市住處的機會，涉嫌以糖果、飲料等食物或遊樂等手法，誘惑他一起洗澡時口交。

其間，李男並帶A童前往高雄大遠百「湯姆熊」遊玩，並在廁所要求A童將尿液排放於其口腔後口交。

同年5月26日，李男又借故在A童住處過夜，凌晨在浴室再次口交，後因童噁心、嘔吐，被其母發現有異，追問之下，始得知內情並報警，警方前往屏東縣李男住處搜索，查扣手機等證物。

一、二審開庭調查，認定李男雖達成和解，A童家人並替他求情，仍依犯以他法使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，判處有期徒刑3年2月，另涉及2次妨害性自主罪，分別處徒刑3年10月和3年6月，併執行刑4年2月，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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