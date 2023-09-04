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首頁　>　社會

視同居人兩幼女為洩慾工具 認罪男賠償被減刑定讞

示意圖

示意圖

2023/09/04 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕桃園市吳男7年前起多次性侵同居人的兩名未成年女兒，一審痛批他狡辯事前已獲少女同意，顯然無法面對錯誤，依「對於未滿14歲之女子為強制性交」等6罪，重判15年徒刑；二審考量吳男改口認罪並依約賠償，酌減改判10年6月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

判決指，吳男與女同居人及兩名女兒同住，他卻從2016年起對年僅國小五年級的大女兒伸出狼爪，當年3月3日起他藉口幫忙按摩，性侵並要求口交。

2017年吳男趁著帶大女兒赴中國旅遊時，在旅館內誤認大女兒已熟睡，硬上得逞；2018年，他得知已經上國一的大女兒被老師發現自殘、須進行心理輔導，趁著載大女兒返家時，載往觀音區性侵；吳男還被查出曾猥褻小女兒。

一審桃園地院指吳男視兩名少女年幼可欺，為逞一己私慾，將少女當作洩慾工具，犯罪期間長達數年、犯罪次數非少，讓原本應該安穩成長的童年，成為驚恐且無法抹去的惡夢。

一審更痛批吳男辯稱所作所為均經少女同意，顯然無法面對自身錯誤，依對未滿14歲之女子為強制性交罪、乘機性交、強制猥褻共6罪，分別判刑3年4月、7年6月、7年8月、3年6月、7年10月、3年6月，定合併應執行15年。

二審考量吳男所為固然令人不齒，但上訴後坦承犯行，並依和解內容給付30萬元，也將名下不動產、動產轉讓給同居人指定之人等，代表已有悔悟之心，酌減改判10年6月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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