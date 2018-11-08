保大特警擊斃放冷槍通緝犯 余和謙獲不起訴！

2018-11-08 14:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄保大特警余和謙、施建安於今年3月27日深夜遇上通緝犯陳祈安，遭陳舉槍攻擊卡彈，2警還擊22槍致陳中1槍，經鑑驗是余射中致命一槍，死者家屬提告分案偵辦，雄檢調查認定余和謙確為維護自己及民眾生命安全，又沒有其他方法阻止歹徒開槍才還擊，並無業務過失致死條件，警方督察室也認定用槍時機沒有不當，檢方給予不起訴處分。

保大特勤中隊得知不起訴處分書，中隊長許金發示，當事人余和謙得知後「心情鬆了一口氣」。檢方表示，告訴人仍可於7天內提再議。

死者家屬控告警方，指死者陳祈安當時子彈未擊發，認為被告余和謙應注意勿傷及人致命部位，仍擊斃當時已躲入車內的陳祈安，使中彈身亡。

檢方調查，子彈自陳的左腰際射入貫穿腹腔，擊中右胸腔側邊，研判應是從左後車門前上側射進車內，再擊中陳導致大量出血死亡；余和謙主張見死者舉槍對他，才開槍還擊，警方也經過詳細調查，確認用槍時機正當，支持特警冒險患難立下重大功績，決定報請破格升職。

檢方調查，陳祈安雖開槍未發彈，手槍內2發子彈的彈底有撞擊痕跡，證實有開槍，並在車內搜出衝鋒槍2把、改造手槍4把、子彈506發等大批軍火，確認陳火力強大，除危及員警性命，更可能傷害無辜民眾。

不起訴書指出，經勘驗警方密錄器和路口監視器畫面，認為特警余見對方扣板機，短時間無法判斷車內槍彈及人數，顯見情況危急，在無其他辦法阻止對方開槍，只能朝轎車車身射擊制止，符合警械使用條例，檢視彈著高度並未高於車窗，驗證余採由上而下方式射擊，避免擊中人，縱使陳祈安在車內斜躺姿造成中彈，余已盡應注意義務，給予不起訴處分。