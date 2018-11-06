個體戶賣遊戲點數2年狂賺2億 欠稅2千萬拒繳遭管收

2018-11-06 18:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南永康區1名40歲蔡姓男子，於2015年、2016年間銷售網路遊戲點數收入高達2億餘元；但也積欠那2年度營業稅與綜所稅2000餘萬元，行政執行官發現蔡男收入豐厚、金流去向卻不明，5日通知蔡男到案，因蔡仍不繳納欠稅款，行政執行署台南分署向台南地院聲請管收蔡男獲准。

據了解，蔡男並未經營公司、以個體戶方式經營網路遊戲事業，電腦資訊能力蠻強的，能架設網路遊戲平台，主要設計包括麻將、撲克牌等7種網路遊戲，吸引眾多網遊玩家。蔡以販售網路遊戲點數為業，2年就賺進2億餘元，獲利相當可觀。

行政執行署台南分署調查發現，蔡姓男子在2015年、2016年間每週約有數十萬元到數百數元的營業收入，累計金額高達2億餘元；但蔡男也欠繳2015年度營業稅與2016年綜合所得稅，累計欠稅2049萬餘元，一直拒不繳納。

台南分署執行官於5日通知蔡男到案，執行官並訊問蔡男有關營業收入與遊戲主機的去向？蔡男僅泛稱錢拿去償還地下錢莊、銀行借款；遊戲機台已抵給地下錢莊等，但無法提供相關借款清償證明以自圓其說。

執行官據此認為蔡男有故意不履行及隱匿、處分財產，規避強制執行情事，於是向台南地方法院聲請管收獲准，並立即將蔡男送進管收所。