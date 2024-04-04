3釣客悍拒盤查警對空開槍 毒蟲跳海對峙2小時全送辦

曾男跳海企圖逃脫，與員警在海上對峙2個多小時才就逮。（圖由民眾提供）

2024/04/04 12:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港務警察總隊3日取締在高雄港S19碼頭非法垂釣釣客，未料其中3人悍拒盤查，員警對其噴灑辣椒水後，進而發生扭打，員警對空鳴槍示警，曾姓男子突然跳入海中規避查緝，在海中載浮載沉2個多小時，體力耗盡自己游上岸就逮。警方查出他為毒品通緝犯，且在其機車上起出大量毒品，今天將3人依法送辦。

高雄港第六貨櫃中心依商港法禁止垂釣，高雄港務警察總隊3日下午3時在S19碼頭取締4名非法垂釣釣客，其中34歲曾男對員警態度惡劣，不願吐露身分，後來更直接叫罵員警。

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其中友人30歲林男及49歲劉男見狀，共同出手阻擋及言語挑釁員警，試圖打斷對曾嫌盤，曾一度想騎乘機車企圖逃逸，所幸員警身手矯健，攔阻後立即使用辣椒水制止犯嫌3人，並通報警網即刻應處。

林與劉2人遭噴灑辣椒水後，持續出手阻擋，且與警方發生扭打，員警旋即對空鳴了1槍示警，曾嫌眼看大勢已去，即跳入海中企圖脫逃，港務總隊立即派遣警艇救援。曾男躲在一艘貨輪後方，拒絕救援，警方拋給他救生圈保命，曾在水中漂浮了2個多小時後，體力不支就逮。

警方查出曾男為販毒通緝犯，並在其機車上查獲安非他命104.44公克、搖頭丸1顆、愷他命7.24公克、毒品咖啡包4包（13.76公克）、K盤1組及電子磅秤1台等犯罪證物。曾男拒絕夜間偵訊。

警方調查，曾男與林、劉等人相約釣魚，林、劉都知道他遭通緝，因而出手幫他阻擋員警盤查，都吃上了官司。警方今天訊後將3人分別依毒品、妨害公務、傷害及違法商港法等罪嫌送辦。

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非法垂釣男子悍拒盤查，警方實施強力作為逮捕。（圖由民眾提供）

警方盤查非法釣客引肢體衝突，將一干人逮捕。（圖由民眾提供）

警方在通緝犯車上起出大量毒品。（圖由民眾提供）

警方查獲毒品。（圖由民眾提供）

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