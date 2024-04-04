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原本只想開張紅單 警方一攔查獲大批毒品

警方攔查標姓男駕駛與同車的黃姓男。（民眾提供）

警方攔查標姓男駕駛與同車的黃姓男。（民眾提供）

2024/04/04 12:18

〔記者王捷／台南報導〕標姓男子沒有繫安全帶，警方攔下他時，本來只想開張紅單，結果他車窗一拉下來臭味四溢，還瞥見副駕駛黃姓男子剛好塞了一大包東西進置物箱，後來警方請他打開置物箱，結果意外查到很多安毒及毒品咖啡88包，兩人因此被警方移送法辦。

3日凌晨3時許，第二分局南門所員警吳宗懋、邱柏凱等人在西門路與民族路口發現標男開車沒繫安全帶，所以趁著他停紅燈時攔檢，窗戶一拉下來就聞到濃濃毒品味，並見副駕駛座上18歲黃男將物品塞入置物箱內。

警方請黃男打開置物箱，結果好幾包毒咖啡像瀑布一樣掉出來，還夾雜幾包安毒，標、黃兩人當場傻眼，被帶回派出所驗尿，結果都有毒品反應。兩人自稱是從玉井區來市區的舞廳玩，所以就順便在舞廳附近購買毒品，準備返家時遭警方攔檢。

但是黃男與標男都不同意警方查看手機，至於是跟誰買毒品，黃男聲稱忘記了，因為時間很趕，所以也沒問對方的名字，就剛好遇到有人在路邊賣毒咖啡，所以就花錢買了，同時也表示沒有販售的意圖，這些毒品都是他自己一人要使用，對於這些說詞，警方存疑，訊後警方將兩人依毒品罪嫌移送。

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