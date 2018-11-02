男遭虐死丟包醫院 3嫌聲押禁見

2018-11-02 00:49

〔記者錢利忠／台北報導〕42歲男子張大偉遭人凌虐致死棄於馬偕醫院案，3名嫌犯落網，被依殺人罪送辦；3嫌供稱是因張大偉誣賴有人A錢引起口角所致，但檢警查出張男在外有2000萬元債務，不排除兇嫌疑因討債不成，憤將張男痛毆致死；台北地檢署1日深夜11點多訊後，依涉犯殺人重罪、有勾串及逃亡之虞，將3嫌聲押禁見。

檢警調查，張大偉在10月30日凌晨1點多，遭人凌虐毆打，塞入休旅車後車廂，先載到慶生醫院被拒，後轉到台北馬醫院急診室外棄置時，張男已死亡，涉案4嫌旋即趁亂駕車離去；警方獲報後根據車籍資料與監視器畫面追查，鎖定26歲男子石尉廷、21歲蕭恩傑和24歲男子林根緯涉重嫌，前晚循線將3嫌逮捕到案。

石男等嫌犯落網後聲稱，當時他們與張男在台北市忠孝東路一棟大樓內玩「大老二」，張男輸了3萬5000元後不認帳，還反咬蕭男偷他車上的錢。張與蕭互相推擠拉扯，石男過來勸架，但一言不合，眾人拿現場的鐵椅子和徒手一起毆打張男；張男不久後氣喘發作，眾人還拿氣喘藥給他，張男昏迷後也施作心肺復甦術，眾人才嚇得將他送醫。

但檢警卻查出，石男等4嫌都是賭場員工，他們不僅與張熟識，也曾在桃園地區開設賭場，更將據點轉移至台北市；張男近來疑因投資東南亞國家的賭場，積欠約2000萬元債務，不排除有人指使石男等4嫌向張男討債，懷疑「大老二之說」只是推託之詞，將再深入釐清。