竹東少女被性侵焚屍案 最高法院發回更審

2018-10-30 12:00

〔記者張文川／台北報導〕3年前新竹縣竹東鎮國二少女遭霸凌性侵後焚屍案，高院更一審判主嫌林春雄死刑，另4名共犯各判刑20年至無期徒刑；最高法院今認為原判決理由矛盾，今天撤銷更一審判決，發回高院更審。

判決指出，林春雄的女友黃曉雲向他抱怨，遭輕度智能障礙的14歲邱姓少女辱罵「幹」、三字經，林男率黃女和3惡煞同事虐打邱女，林男對她指侵，並指揮2男性侵邱女，5人將遭虐死的少女棄置竹東大橋下；眾人犯案後到卡拉OK歡唱，隔天又重回現場潑汽油焚屍。

一審判5人皆無期徒刑；高院二審去年3月改判林春雄、共犯陳哲儒無期徒刑，古志強28年、黃曉雲20年、何文軒20年；高院更一審今年8月依共同故意對心智缺陷的少年強制性交殺人罪，改判林春雄死刑，陳哲儒、古志強、何文軒皆無期徒刑，褫奪公權終身，黃曉雲判刑20年。

案經上訴，最高法院今認為，更一審認定少女死因是遭施暴後未及早送醫，卻又引用法醫研究所鑑定報告，指出少女是受2次頭部重擊而有猝死機率高，究竟少女有無存活機會？更一審的判決理由矛盾。

最高法院指出，鑑定報告指少女所受的2次頭部重擊，有可能在數分鐘內猝死，而林春雄等人的不作為，與少女的死因到底有沒有因果關係，更一審也未說明清楚。

且林春雄等人施暴後、棄置昏迷的少女離去，更一審從而認定有不確定的殺人故意，論述稍嫌速斷；此外，黃曉雲與林春雄等人是否有性侵的犯意聯絡，也應再查明。