扯﹗2年前違規卻扣2年後新駕照 法官還他公道

2018-10-21 23:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕領有職業大貨車駕照林姓男子，1年內2次交通違規，被記6點要吊扣駕照，但交警卻吊扣他2年後考取的職業聯結車駕照，林認為嚴重影響生計，請求法官幫忙討公道，高雄地院認為依法只能扣大貨車駕照，判決他勝訴。

104年1月8日，持有職業大貨車駕照的林男，酒後駕駛自用小客車，途經高雄市民族、榮總路口被攔查，記違規點數5點。10月17日晚上10點多，他開車行經古坑鄉台3線262.2K處，因「未依規定駛入來車道」違規，被開罰900元，並記違規1點。

由於1年內違規點數共達6點以上，要吊扣駕照，交警卻在2年後即106年12月8日吊扣他的職業聯結車駕駛執照12個月。

不過，林男喊冤說，2次違規當時，他只有大貨車駕照，聯結車駕照是2年後考取的。並說，違規點數滿6點時，交通主管單位未告知扣照，106年4月17日考取職業聯結車駕照時，監理站也未通知要吊扣，直到他前往物流公司上班後，於12月8日才收到扣聯結車駕照一年的通知書，將會影響生計，憤而提起行政訴訟。

承辦法官調查，依道路交通管理處罰條例等規定，林男違規記滿6點要扣駕照，應以違反處罰條例行為時所持有駕照等級為限，交通局吊扣林男2年後考取的聯結車駕照，依法無據。

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