前立委周守訓為「港都」挨告 罪嫌不足不起訴

前立委周守訓（右）因拍電影《港都》被控詐欺、偽造文書，今判不起訴。圖為他和妻子汪用和。（汪用和提供）

2018-10-03 11:37

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨籍前立委周守訓，多年前首度執導電影「港都」，卻因虧損與投資的靖天娛樂公司為了一筆1500萬款項發生糾紛，事後周墊補1500萬元，去年以他人名義向法院聲請支付命令，向靖天求償部分款項，被靖天控告涉嫌詐欺、偽造文書；台北地檢署調查後，認為周罪嫌不足，今將周不起訴。

現年52歲的周守訓為美國康乃爾大學政策分析暨管理博士，曾於中國電視公司擔任記者、新聞主播，也擔任過立委，以及威剛科技前副董事長，經歷豐富；2011年、2012年間，周守訓首度執導演筒，拍攝電影「港都」，不料卻與靖天娛樂爆發糾紛挨告。

電影「港都」找來演員杜宇航、洪天祥、許慧欣、蔡黃汝（豆花妹）等人演出，劇情以黑社會為主，講述企業內部兄弟間的角力鬥爭，本片也是豆花妹等人第一部電影作品。

檢方調查，「港都」於2013年上映後票房不佳，造成虧損，投資電影的靖天娛樂為了一筆1500萬元的款項，究竟是投資還是贊助，與周守訓出現歧見，雙方發生糾紛。事後，周守訓墊補了1500萬元。

不過，周守訓去年以他人名義向法院聲請支付命令，向靖天求償部分款項，靖天認為周涉嫌詐欺、偽造文書提告，但台北地檢署調查後，認為周罪嫌不足，將周不起訴。