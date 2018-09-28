中石化自救會北上旁聽最高院開庭 9旬重聽嬤不缺席

2018-09-28 16:33

〔記者張文川／台北報導〕纏訟10年的中石化台南安順廠戴奧辛污染案，去年8月台南高分院二審宣判，判中石化應賠償347位居民1億9157萬元，經濟部免連帶賠償；受害者自救會與中石化皆上訴三審，最高法院今開庭辯論，31位自救會受害鄉親包遊覽車專程從台南北上旁聽，庭訊後集結高呼「政府道歉、賠償」口號，要求二審被改判免賠的經濟部也要負起賠償責任。全案辯結，定11月28日宣判。

位於南市安南區的中石化安順廠，前身為台鹼安順廠，早年使用「水銀電解法」電解食鹽水，用以製造鹼氯，導致區內的顯宮里、鹿耳里、四草里環境遭受汞污染；廠區存放的「五氯酚鈉」在製造農藥時，會產生戴奧辛，由於長期雨水沖刷，廠區土壤及地下水遭戴奧辛污染。

廠區附近同時並存戴奧辛、汞等污染物，2003年學者發現附近魚隻的汞、戴奧辛超標，而當地居民長期以捕食魚蝦為生，體內蓄積過量戴奧辛，多人陸續罹癌。

被害居民組成自救會，2008年對中石化、經濟部、台南市政府提起國賠與民事求償3億4446萬元，2015年自救會與台南市政府和解撤告；同年12月一審判中石化與經濟部應連帶賠償1億6791多萬元。

2017年8月二審改判中石化應賠1億9157萬元，但經濟部免賠。兩審金額差距2363餘萬元，平均每位上訴的受害者可獲賠55萬餘元，比一審多6.8萬元。案經上訴，最高法院今開辯論庭。

庭訊針對6大爭點進行辯論，包括：居住品質與安全是否屬「居住安寧」的保障範圍、戴奧辛濃度與罹癌等病的因果關係、是否適用國家賠償法、追訴時效、經濟部是否有賠償責任、繼承人可否追加求償金額。

自救會律師團律師李合法表示，全案起初的原告原本是200多人，興訟10年3個月以來已有65位受害者過世，由配偶子女等人繼承訴訟，目前原告已達414人。

自救會長林吉進表示，戴奧辛污染廠區週邊溪流、水池，魚蝦都吃魚池底泥，鄉民長期打撈食用，很多人漸感身體不適，後來才知道被毒害；69歲婦人楊茵鈁今也到庭，林進吉說她是世界紀錄保持人：體內戴奧辛濃度高達951，身體病痛一籮筐，每天吃藥一整盤，「吃藥比吃飯還多」。

自救會今早4點15分在台南集合，坐遊覽車到台北趕10點辯論庭，中午12時半結束後又匆匆上車，在車上吃便當趕著回家，90歲的邱未阿嬤雖然重聽，什麼都聽不到，但還是親赴法庭關心。

工傷受害人張大姐說，她當年去安順廠當臨時工，工作服雖然包得密不透風，衣縫還貼膠帶彌封，但污染物還是會鑽進衣服裡「咬肉」咬得刺痛，她只做幾個月就受不了離開，40多歲就得了子宮頸癌，檢驗發現體內戴奧辛超標。

中石化聲明指出，經專家鑑定，安順廠的戴奧辛並非導致附近居民罹患糖尿病或癌症的原因，中石化已自行負擔30多億元整治費用，才是本案真正的受害者，如果戴奧辛真的導致居民疾病，應該要負責的是經濟部。