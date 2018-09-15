9/15 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-09-15 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月15日）開獎的第107000074期大福彩及第107000126期雙贏彩，頭獎均摃龜；第107000222期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由台北市內湖區金龍路56號1樓的「華爾嘉投注站」開出。

第107000074期大福彩中獎號碼為「04、05、07、08、09、23、27，特別號：30」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共71注中獎，每注可得4000元；肆獎共1095注中獎，每注可得400元；普獎共7631注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000126期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、11、12、13、17、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共18注中獎，每注可得10萬元；參獎共506注中獎，每注可得500元；肆獎共6803注中獎，每注可得100元。

第107000222期今彩539中獎號碼為「05、20、22、24、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5470注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9660注中獎，每注可得50元。

第107000222期39樂合彩中獎號碼為「05、20、22、24、27」，四合摃龜；三合共185注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6858注中獎，每注可得1125元。

第107000222期3星彩中獎號碼為「608」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000222期4星彩中獎號碼為「7403」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」