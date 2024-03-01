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受害人恐不只1人！法官蔡明宏涉性騷 司法院3/6插隊排審

司法院3月6日召開人事審議委員會。（記者吳政峰攝）

司法院3月6日召開人事審議委員會。（記者吳政峰攝）

2024/03/01 21:38

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院6日將召開人事審議委員會，除了討論雲林、連江2所地院院長的人事異動案，另插隊排審士林地院法官蔡明宏（停職中）被控性騷擾案。由於人審會已審過蔡2007年涉猥褻女書記官的違失行為，6日卻再度開會，據了解，應是調查其他被害人的受害情況，且人數恐不只一人。

人審會6日審議人事遷調，雲林地院院長劉長宜調派為高等法院台中分院法官（再次調任），遺缺由連江地院院長卓進仕接任；而卓進仕的留下的連江地院龍頭一職，則由高等法院台中分院法官游文科（調最高法院辦理審判事務）接任。

人審會另插隊審議蔡明宏的獎懲案，並排在首案討論，案由為「涉嫌性騷擾法院同仁之言行不檢情事，違反法官倫理規範，提請審議。」據了解，人審會2月20日已審過蔡明宏被控猥褻女書記官案，並決議移送監察院審查，而今再度開會討論，應是針對其他被害人的情況加以討論。

本案由士林地院蒐集過往事證，送交司法院審議，被害者恐不只一人，惟因年代久遠，部分被害人對於接受訪談或證言態度保留，因此，人審委員最後是否會再度決議移送監察院，仍待觀察。

蔡明宏2月20日赴司法院答辯時，堅持一貫的說法「沒有任何騷擾行為」，而且2007年已經是舊案了，希望司法院長官能了解；另傳出有其他被害人，蔡當時回應，這是她們用集體的力量來進行性騷擾的指控，以方便成立這些指控。

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