法官減刑2次還不夠？ 毒販宣稱「賺小錢」求輕判

2018-09-13 20:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕擔任油漆工的彰化縣魏姓男子，去年販賣一級毒品海洛因9次，每次索價3000至9000元，被警方查獲法辦，彰化地院審理時認為，魏男觸犯的是死刑或無期徒刑的重罪，不過，他坦承犯罪可減刑，法官再以「顯可憫恕」又減刑，共減刑2次，判他9年4月徒刑，他仍不服判決，上訴並宣稱他「只是賺小錢」、「賺吃的」（賺吸毒費用），聲明再給予減輕量刑，二審卻認為量刑妥當而駁回上訴，可再上訴三審。

判決書指出，有毒品前科的魏男，去年1月將海洛因毒品賣給4名毒蟲，總計賣9次，每次獲利3000至9000元，彰化地院認為他觸犯毒品危害防制條例第4條第1項，可處死刑或無期徒刑，且他又是累犯，應加重量刑，法律規定死刑或無期徒徒刑不能再加重，如果沒有減刑理由，他應該被判處死刑或無期徒刑。

不過，彰化地院指出，魏男自白坦承犯罪，可以減刑一次，另外，魏男不是大毒梟，每次販毒的收益甚小，比起大毒梟毒販，危害社會程度比較輕微，依刑法59條規定，「犯罪之情狀顯可憫恕」，又再減刑1次，判處徒刑9年4月。

魏男仍不服判決而上訴，還宣稱自己只是「賺吃的」，亦即賺取吸（吃）毒的費用，俗稱「以毒養毒」，他強調，「我只是賺一點差價，供自己購買海洛因施用而已」，聲明一審量刑太重，應再給予減刑。

台中高分院卻認為，魏男雖非大毒販，與大毒梟危害社會的程度相比，魏男是比較輕微，不過，他販毒仍有9次之多，原審量刑並無過重，據此駁回上訴，維持9年4月，可上訴三審。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆