載辣妹酒駕飆撞匝道 自稱台商怒罵「台灣人欺負人」

現場一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-08 11:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱是台商的36歲林姓男子，到酒店喝酒之後，駕駛賓士S350豪車，載著一名穿短褲的辣妹，今天清晨在台中市區內狂飆，撞上台74線台中環線快速道路的匝道，把交通號誌桿撞斷，賓士豪車車頭全毀，兩人受輕傷，警方要酒測時，林男卻爆怒罵三字經，他自稱是台商，「你們這些台灣人欺負人」、「自己人欺負自己人」，還把25萬元的支票丟給警察，擺明他有錢可以解決，但支票立即被辣妹取走，林男酒測數值0.78毫克，警方依公共危險罪法辦。

今天清晨1時許，林男駕駛賓士豪車，要上台中環線快速道路的青海路匝道，往彰化縣方向行駛時，卻撞上匝道的交通號誌桿，因林男車速極快，號誌桿被他撞斷，整輛車打橫撞上護欄，豪車車頭幾乎全毀，破碎零件散佈一地，他與穿短褲的長髮辣妹受到輕傷，顯得相當委屈，不斷低聲啼哭，還嬌滴滴用手指著自己的腳，告訴救難人員「這裡，包紮一下」，員警見滿地狼籍，一度封閉車道清理現場。

台中市警局六分局員警馳抵時，見林男全身都是酒味，要為林男實施酒測，林男開始發脾氣，他宣稱是台商，怒罵「台灣人欺負人」、「自己人欺負自己人」，警察見車內有一張25萬元支票，將支票拿給林男，林男卻將支票丟給警察，擺明他有錢，可以解決任何事情，但這張支票，立刻被輕傷的辣妹取走。

警方將林男送醫包紮後，帶回警局偵訊，林男坦承肇事之前，在酒店內喝酒，但他宣稱辣妹是朋友，不是酒女，警方將他依公共危險罪移送法辦。

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