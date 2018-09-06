地政士事務所遭踢爆騙屋詐貸2億 4嫌遭聲押

2018-09-06 01:22

〔記者黃捷／台北報導〕中華地政士事務所遭踢爆騙屋詐貸，昨（5日）遭檢警調搜索，全案依詐欺、偽造文書及組織犯罪送辦，士林地檢署複訊後，對掛名負責人朱克立等4名核心成員聲押禁見，法院預計今早開庭。檢察官另諭令其餘4名人頭犯嫌1萬至10萬交保，主嫌陳國帥則仍在逃。

前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與父親林茂樹，日前踢爆中華地政士事務所代書沈咨凡，看準屋主自售房產不懂法律，協調與人頭買家簽立不平等買賣契約，迅速付完2成價金、辦理過戶後，立刻向民間借貸抵押，尾款卻遲未支付，原屋主才驚覺受騙。

檢方指出，目前共有13名被害人提告，遭詐總金額高達1億5千萬餘元，主嫌就是該事務所實際負責人陳國帥是，他還雇用業務員尋找低價求售的房屋，以人頭購屋後，再變造買賣契約價金向銀行詐貸，去年已被依偽造文書罪起訴，案件還在法院審理，他卻持續在外犯案，陸續又詐貸4千多萬。

檢警調今兵分9路搜索，帶回被告8名、證人2名訊問，並扣押疑似犯罪所得11棟房產，但詐得金額目前不知去向。據了解，他們均否認犯案，辯稱一切按買賣契約辦事，只是一般民事糾紛。

士檢稍早複訊完畢後，認為朱克立、沈咨凡、業務經理林俊誠、合夥人兼法務李孟烽涉嫌重大，有串證可能，聲請羈押禁見，另外4名人頭中僅1人諭令1萬交保，另外3人包含陳國帥女友在內，均諭令10萬交保，並限制出境、出海。