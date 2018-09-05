搭上女軍官夫貼臉曬恩愛 小三挨告辯稱：社交禮儀

2018-09-05 11:35

〔記者黃捷／台北報導〕新北市黃姓女子曾任高階軍官，與吳姓丈夫結婚7年，卻發現吳男出軌，與花姓小三同居在陽明山，黃女因此壓力過大，罹病切除子宮。黃女離婚後氣得提告向求償，士林地院認為花女確實侵害配偶權，判賠60萬，可上訴。

黃女提告指出，花女與吳男交往後，兩人常上汽車旅館，還兩度共同出國旅遊，吳男曾贈送高級項鍊給花女，兩人竟拿著項鍊，臉貼臉摟肩拍照，並轉印到馬克杯上，最後甚至乾脆搬到陽明山上「共築愛巢」。

黃女說，她因受不了打擊，長期壓力過大，不僅體態暴瘦，還因此罹患子宮內膜異位瘤，最後不得不切除子宮及輸卵管，國軍也認定她為二等殘，無法繼續工作，請求花女賠償精神撫慰金468萬餘元。

花女則否認與吳男偷情，辯稱出國是要去拜訪吳男介紹的客戶，另因業務往來，她與吳男在餐廳吃飯拍照後，再順便轉印成馬克杯，只是「社交禮儀」。

但法官認為，如果拍照只是禮貌，並不需要摟肩貼臉，更不用特地亮出項鍊，兩人單獨出國等行為，也都超過一般客戶、業務間的互動。

此外，兩人在陽明山租屋處的房東證稱，花女簽約當下說是「和先生要住」，觀察兩人互動，他也以為真的是夫妻，法官因此認定兩人同居屬不當交往關係，已對黃女造成傷害，判花女應賠60萬。