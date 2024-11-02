11/1今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

11月1日開獎的第113000263期今彩539頭獎開出1注；第113000101期大樂透頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/11/02 05:46

首次上稿 11-01 22:09

更新時間 11-02 05:46

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕11月1日開獎的第113000263期今彩539頭獎開出1注，由新北市鶯歌區建國路246號1樓「錢錢錢樂透彩券行」開出，可得800萬元；第113000101期大樂透頭獎則摃龜。

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第113000101期大樂透中獎號碼「06、10、23、27、34、47。特別號：22」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得4萬2145元；肆獎共132注中獎，每注可得8210元；伍獎共2005注中獎，每注可得2000元；陸獎共2847注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7260注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5027注中獎，每注可得400元。

第113000101期49樂合彩中獎號碼為「06、10、23、27、34、47」，四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共136注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3444注中獎，每注可得1250元。

第113000263期今彩539中獎號碼為「04、08、11、19、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共6624注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3374注中獎，每注可得50元。

第113000263期39樂合彩中獎號碼為「04、08、11、19、31」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8347注中獎，每注可得1125元。

第113000263期3星彩中獎號碼為「416」，壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第113000263期4星彩中獎號碼為「4488」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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