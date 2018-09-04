傳訊問孫芸芸「妳有R片嗎？」 莽男挨告強制罪結果...

時尚名媛孫芸芸在自家微風廣場向店員報電話時，被一名黃姓男子偷偷記下，之後便常致電騷擾；不過，台北地檢署調查後，認為黃並未妨害孫接聽他人電話，將他不起訴。（資料照）

2018-09-04 15:01

〔記者謝君臨／台北報導〕時尚名媛孫芸芸日前頻接到無聲電話，對方甚至傳簡訊問她「妳有R片嗎？」還向她要有碼A片，孫不堪其擾，報警控告對方涉強制罪；檢警追查發現，孫在自家微風廣場向店員報電話時，被一名黃姓男子偷偷記下，之後便常致電騷擾；不過，台北地檢署調查後，認為黃並未妨害孫接聽他人電話，將他不起訴。

40歲孫芸芸是微風廣場董事長廖鎮漢的妻子，婚後育有一子一女，為了推廣微風廣場事業，她經常參加時尚派對，並經常擔任微風廣告DM的封面女郎，不料孫竟不慎在自家商場外洩電話遭到騷擾。

今年4月，孫芸芸至北市信義警分局報案指控，自去年11月19日起，每天約接到2、3通騷擾電話，對方不是不出聲，就是發出奇怪聲音，有次還稱呼她「孫小姐」，然後掛斷，令她不堪其擾；今年3月25日，對方甚至傳簡訊問她「妳有R片嗎？」讓她覺得噁心，懷疑對方有特定目的，決定報案提告。

檢警根據電話號碼追查，發現涉嫌騷擾孫芸芸的，是一名住在台南的39歲黃姓男子，黃男到案時供稱，去年他在微風廣場無意間聽到孫向店員報電話號碼，由於號碼十分好記，他聽完就記下；黃說，之所以打給孫，是想請她幫忙找工作，並無惡意，至於傳簡訊只是出於好玩，並承諾不會再騷擾孫。

檢察官調查後認為，黃男雖常致電騷擾孫芸芸，不過都有顯示電話，孫可選擇不接或設為拒接，此外，黃也未因此造成孫無法接聽其他電話，所為不構成強制罪，今將黃不起訴處分；不過，黃此舉恐涉犯「社會秩序維護法」，這部分則交由警方處置。