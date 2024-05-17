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首頁　>　社會

台中男亂打電話猛誇陌生女「胸部好大」 觸犯跟騷罪賠錢消災

高男為自己無聊騷擾行為賠償6萬元，台中地院撤銷原審判決，公訴不受理。（記者張瑞楨攝）

高男為自己無聊騷擾行為賠償6萬元，台中地院撤銷原審判決，公訴不受理。（記者張瑞楨攝）

2024/05/17 20:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市高姓男子隨機亂撥電話，其中3通被一名陌生女子接到，兩人素未謀面，他卻猛誇「妳胸部好大」，女子氣得控告跟蹤騷擾罪，台中地院簡易庭判處拘役20日，可易科罰金，宣告緩刑2年，高男上訴二審，且賠償女子6萬元和解，女子撤銷告訴，台中地院也撤銷原審判決，此案公訴不受理。

高男可能是太無聊，去年5月19日凌晨1時42分、6月18日深夜23時37分、6月22日深夜23時39分，隨機亂打電話，有3通打到一名女子的手機，兩人未曾謀面，他卻說「我好想妳」、「妳胸部好大」，女子被言語騷擾，氣得向警方報案，控告高男觸犯跟蹤騷擾防制法的實施跟蹤騷擾罪。

台中地檢署偵查時，高男否認犯行，他辯稱，「我沒有撥，那時候我都在睡覺了」，但通聯紀錄卻顯示，高男案發時，以連號或末一碼、末二碼跳號，連續對外撥號，也就是說，高男是隨機亂打電話，卻被女子接到，檢方認為兩人素不相識，被害人無端接獲陌生且未顯示來話號碼的干擾電話，應無攀誣高男之理，依實施跟蹤騷擾罪起訴，台中地院簡易庭判處拘役20日，可易科罰金2萬元，但宣告緩刑2年。

高男上訴台中地方法院二審，指自己於去年底賠償對方6萬元，雙方和解成立，女子並撤回告訴，台中地院認為實施跟蹤騷擾罪是告訴乃論之罪，女子撤回告訴生效後，法院應諭知不受理，據此撤銷一審判決，此案公訴不受理，但可上訴。

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