渣男狎小五女童律師竟辯「沒覇王硬上弓」 法官三條線

2018-04-17 14:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現男42歲的吳男，光著身子進入同居人女兒（13歲，化名A女）的房裡，壓住她的雙腳，臉觸其私處，還掏出下體要A女幫她口交，A女痛哭不從，吳男才放棄。

為吳男辯護的律師說，吳男雖有性交之意，但因為A女不從就放棄了，因此沒有強制行為，只有猥褻，沒有性交。律師為被告脫罪的辯詞讓法官臉上三條線，法官說，被告手握自己的性器官，以嘴巴碰觸少女私處，就是本於性交之目的，怎能說沒有強制性呢？吳男被判4年徒刑。

就讀小學5年級的A女與媽媽、哥哥在一起，三人與水電工吳男同住在一屋簷下，A女與哥哥住在同一房間，哥哥睡上鋪，A女睡下鋪，去年11月11日晚間11點，吳男全身光溜溜進入A女跟哥哥的房間。

判決書說，吳男把A女的外褲和內褲脫去，手壓A女雙腿，用嘴巴埋在A女私處，A女喊「不要」，接著又跪跨趴A女兩側，用手握住自己的性器，放在A女的嘴巴旁，少女把頭撇過另一邊，不停哭泣，喊「不要」，原本在上鋪睡覺的哥哥醒來，吳男便中止行為，離開房間，過了3天A女鼓起勇氣，向老師說這件事，學校通報，吳男坦承犯行。

該案在審理時，被告的律師竟辯稱，被告有想性交之意，但並沒有「霸王硬上弓」，先是口觸私處，再將性器官放在少女嘴巴旁，少女不從，也沒暴力相向，而是自行離開，所以不能認定為「強制」性交。

法官說，被告原始目的就是要性交，其猥褻行為都被罪刑更重的「對未滿14歲女子強制性交罪」吸收，被告已著手進行強制性交之行為，因A女抗拒才中止，被告心理產生壓力才中止，致未得逞，應屬障礙未遂，依刑法25條第2項規定減輕其刑。其行為已造成Ａ心理的創傷，惡性重大，因此判4年有期徒刑。