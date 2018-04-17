看新聞才知審理進度 小燈泡媽媽：司改講再多都是屁！

2018-04-17 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院昨召開男子王景玉殺害女童「小燈泡」的延押庭，並擬定5月起將密集審理並辯結、7月底前宣判，「小燈泡」的媽媽看到新聞後大表不滿，指她身為害人家屬，竟然是看新聞才知道審理進度，讓她「超不爽」，「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」高院上午表示，先前開庭都有傳被害人小燈泡媽媽王婉諭等人到庭，但被害人家屬都不來，加上延押庭未規定要傳被害人家屬，才未再傳小燈泡媽媽，覺得很無奈。

小燈泡媽媽是去年司改國是會議的委員之一，她看到新聞報導高院16日召開王景玉的延押庭後，在臉書難過地寫下「今天看到新聞，我終於又知道了本案的進度『5月辯論終結，希望最晚7月底前進行宣判』。司法制度，非常優秀的始終如一！從偵查庭到二審，都一貫的保持著當事人得透過新聞才知道訴訟進度的狀態...。」

她並提出疑問：「被害人在訴訟中的角色為何？即便司法改革談了，司法院也大張旗鼓地開了被害人訴訟參與的公聽會、記者會，熱烈的討論了被害人的各種權益，但....沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」

高院回應表示，先前每次開庭都有傳被害人小燈泡媽媽等人到庭，但被害人家屬都不來，法院一直請告訴代理人要轉答，若希望不要與被告碰面，法院也會安排，但被害人家屬都消極拒絕，法院實在用心良苦，希望聽聽被害人家屬的意見，但不得其門而入。

高院並指出，最近幾次是因為開延押庭，與告訴人無涉，而16日延押庭中，法官有跟辯論人說明人犯在押不能太久，依妥速審判法規定必須速審，和律師討論後，才擬訂審理時程。

高院表示，法院延押庭只是程序上處理被告的延長羈押問題，沒有、也不能傳喚證人、告訴人或提示證據及辯論，這不是審理庭，正式審理庭都會通知被害人家屬到庭表示意見，合議庭希望下次庭期，被害人家屬可以到庭陳述意見。

北市男子王景玉前年涉當街揮刀殺害3歲女童「小燈泡」，但一審去年5月判無期徒刑，7月上訴高院審理至今。