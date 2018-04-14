和2貓共享K毒 芳香劑除味仍被鄰居發現

陳姓男子在基隆市安樂區樂利三街大型社區租屋開毒趴，被警方查獲。（記者林嘉東攝）

2018-04-14 10:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕誰都不想鄰居是毒窟或製毒工廠，基隆市警四分局響應「安居專案」，昨在基隆市大型社區內，活逮陳男等5人開趴拉K，訊後將陳等人依違反毒品危害防制條例送辦。

「我家鄰居好像有人在拉K！」基隆警四分局安樂派出所3月底，接獲基隆市樂利三街某大型封閉型社區住戶報案，所長陳弘輝率員探訪、搜證半個月後，確定線報屬實。

陳員昨晚率巡佐吳元劭、警員劉統源、李毅婷前往搜索時，發現房門緊閉，屋內滿是濃濃K味，除了租屋的27歲陳姓男子外還有江姓等4名年輕男女。

警方隨後在屋內找到7小包、共重32.29公克K他命；陳坦承毒品是他的，同齡的江姓男子也坦承有施用K他命，另林姓等3名男女則否認拉K。

陳告訴警方，他平常都在陽台養貓處，研磨K他命後施用，與豢養的2隻貓一起共享；為防止K味飄出，每次拉K都會關閉門窗外，還會噴芳香劑除味，想不到K味還是飄出。

基隆市警四分局長蘇榮明為響應「安居查緝計畫」將躲在社區內販賣、施用毒蟲趕出社區，要求各單位積極探訪。

蘇強調，接觸毒品害人害己，緝毒工作是政府當前最重要的施政項目，警方會持續、積極向轄內社區宣導，建立友善互動網，共同打擊毒品犯罪，讓民眾安居樂業。

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