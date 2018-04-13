牛頭牌逃稅1億餘元 總經理家中搜出現金5000萬

2018-04-13 16:26

〔記者王捷／台南報導〕生產「牛頭牌」沙茶醬的食品公司「好帝一」，涉嫌透過境外紙上公司隱匿海外營收，涉嫌逃漏稅高達1億1686萬餘元，公司負責人劉珀秀涉業務侵占高達3億5961萬餘元。台南地檢署認為，劉珀秀等6人犯罪事證明確，今（13）日依違反商業會計法起訴，並扣押劉名下不動產及帳戶存款3億5741萬元。

被起訴的6人，包含有擔任公司實際負責人，同時也是總經理兼財務經理的劉珀秀，傅姓、林姓前後任副總經理，財務課長蔡女、外貿業務承辦人員梁姓、胡姓女子。

檢方查出，好帝一在海外成立6間紙上公司，名義上先行以7折價額，銷售牛頭牌沙茶醬等產品到自己的境外紙上公司，再從境外紙上公司以全額銷售價賣到美加地區經銷商。

實際上，好帝一是以全額價直接賣到美加地區的經銷商，相關人員完成境外紙上公司支付7成貨款給好帝一的買賣流程假象後，蔡女再填製不實會計憑證等，據以申報好帝一營利事業所得稅結算申報書，隱匿好帝一實際銷貨收入。

簡單來說，牛頭牌賣70元的東西給境外公司，再由境外公司以100元賣給國外廠商，除了能賺取大盤商的差價外，也能利用稅法漏洞賺取差價，台灣的稅法是屬地主義，不會向國外廠商追稅，因此牛頭牌就不用被扣100元商品的稅，而是被扣70元商品的營業稅。

檢方統計，從2006年起到2016年間，短報銷貨收入總計4億900萬5508元，逃漏營利事業所得稅總計1億1686萬1360元。劉更利用實際掌控公司業務、財務的機會，將境外帳戶內的款項，挪去投資理財、借款他人或家庭開銷之用，共侵占該等帳戶內款項3億5961萬8386元。

而這些交易流向、假單據副本等全部藏在劉珀秀的住家及好帝一公司等10個地點，這些證據全裝在紙箱內，為保全日後犯罪所得追徵、追繳，南檢除扣得在劉姓總經理住處5000萬元外，更扣押其名下不動產17筆（價值約2億946萬元）及帳戶存款（9795萬元）。