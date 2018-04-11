涉內線交易避損6千萬 歐買尬負責人被訴

2018-04-11 12:18

〔記者謝君臨／台北報導〕曾榮登上櫃公司股后的茂為歐買尬科技公司（3687），其負責人林一泓，涉嫌於6年前得知公司無法如期回收權利金，營收衰退恐逾5成，竟於營收公告前，利用本身及人頭帳戶出脫持股，避損6355萬元；台北地檢署今依涉違證券交易法內線交易罪嫌，將林起訴。

歐買尬成立於1999年10月，是一家線上網路遊戲公司，經營線上遊戲代理營運、遊戲自主研發、遊戲共同開發、第三方遊戲平台、電子支付等業務，於2011年上櫃，資本額約3億元；2010年台北電腦應用展時，歐買尬推出《Heva Online》、《七魂Online》兩款遊戲大作，還請來歐買尬天后「慧慈」代言，引爆話題。

檢調調查，歐買尬與另一間公司訂有3000萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金，但2012年8、9月，該公司未依約給付權利金，林一泓疑得知營收恐大幅下滑，為避免影響股價，涉嫌提前出脫上千張持股，避損6355多萬元，涉嫌內線交易。

前年7月26日，北檢指揮調查局搜索林一泓辦公室及住家，查扣相關財務及合約資料，並以被告身分約談林男說明，檢察官訊後依涉違證券交易法，諭令林男300萬元交保，限制住居、出境、出海。