趁酒後性侵室友 佛大生事後竟稱心靈受創

2018-04-04 10:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］佛光大學許姓男大生與分租室友小花（化名）、陳姓女友及其他3名同學一起到礁溪鄉的KTV飲酒狂歡，凌晨小花不勝酒力，由許攙扶回到租屋處後，竟起了色心，脫去小花的衣褲，用手撫摸胸部及下體猥褻得逞，小花醒來後見衣衫不整報警，許男事後竟還下跪求情，並聲稱他也因此事心靈受創，全案法院審結，依妨害性自主罪嫌，判許有期徒刑1年。

判決書指出，前年6月，當時即將畢業的佛光大學許姓男大生，與分租室友小花、陳姓女友及其他3名同學，一起到礁溪鄉「星光大道KTV 」飲酒狂歡，約凌晨4點許，小花不勝酒力，由許男攙扶返回租屋處。

不料，回到房間後，許竟起了色心，見小花酒後昏睡致意識不清、身體癱軟無力，已處於相類於精神、身體障礙且不能抗拒的情況，認有機可乘，先離開小花房間10分鐘後又返回，並脫去小花的上衣及牛仔短褲，以手撫摸小花的胸部及下體猥褻得逞。

小花醒來後發現衣衫不整，發現前一晚模糊的印象竟然是真的，頓時驚慌失措，隔日在陳女的陪同下質問被告，許男下跪尋求原諒，但小花仍然報警處理，並將與許男對話的錄音檔提供給警方。

偵查中許男辯稱，他返回房間時，敲門未獲小花回應，就自行開啟房門，見小花躺在床上轉頭看他，他就問可以進去嗎？小花沒有講話，他就進去到床邊坐下，又問可以脫衣服嗎？小花也沒有講話，他才會開始脫衣及撫摸，他認為小花當時並沒有意識不清。

許男與小花的電話錄音檔中，許男則表示，他知道做了一件很恐怖的事情，真的很對不起大家，出門時都覺得不敢面對所有人，他希望可以好好贖罪，拜託不要報警嗎，他心靈也受創。

不過，許男的求情未見成效，加上許的陳姓女友事後也出面當證人，指出許男事後確實不斷像小花求情，並詳述整個過程；法官認為，被告的辯解，顯為事後圖卸之詞，難以憑採，全案依妨害性自主罪嫌，判許1年有期徒刑，不得易科罰金。