蘇澳籍漁船 被查獲私宰海豚肉283公斤

海巡署北部地區巡防局第一海岸巡防總隊昨在蘇澳籍漁船新海利66號上查獲六大袋海豚肉。 （記者張議晨翻攝）

2018-04-03 11:00

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳籍漁船「新海利66號」，昨在龜山島海域作業時，被海巡人員發現形跡可疑，昨下午返回南方澳漁港時，岸巡人員登船檢查，在其船艙內發現6袋海豚肉，總重約283公斤，縣府人員鑑定後也確定是海豚，訊問後依法將80歲江姓船長送辦。

昨上午8時25分，海巡署北部地區巡防局第一巡防區雷情操作員，在雷達螢幕上發現「新海利66號」，立即通報南興安檢所針對該船安檢。

下午3時26分，該船進港後，岸巡人員立刻登船檢查，在船艙內發現6袋已被支解的海豚肉，通報縣府農業處。

經農業處人員初步鑑定，確定為海豚，總重約283.84公斤，數量為2隻；但因海豚已被肢解，初步無法判斷其種類，已採樣送驗，釐清魚種。

80歲老船長辯稱當魚餌

該船80歲的江姓船長供稱，海豚是在作業時誤入漁網，於是直接在海上支解，準備用於捕魚用的魚餌，但沒想到卻被海巡查獲；昨海巡人員訊問後，將「新海利66號」江姓船長、台籍船員及另3名菲律賓籍船員，依違反《野生動物保育法》第18條及第41條罪嫌，移送法辦。