六旬醉翁狂親八旬老嫗被告猥褻 年事已高判免關

2018-03-30 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣66歲葉姓老翁，去年5月酒後強抱80歲老嫗親吻，還說「妳很漂亮，我們去樓上」、「在地上這裡就好」，把老嫗滿臉親得都是口水，血壓飆高到190毫米汞柱，法院審理時，他全盤否認犯行，只承認酒醉抱老嫗3秒鐘，頂多是性騷擾，不是強制猥褻，法院不採信辯詞，但認為老翁年事已高，又已賠償老嫗5萬元，依強制猥褻輕判7月，宣告緩刑3年，讓老翁免入獄蹲苦窯。

判決書指出，去年5月28日下午，酒醉的葉姓老翁途經老嫗住處，見老嫗獨自在客廳看電視，遂進入屋內說「妳怎麼那麼漂亮」，並抱住老嫗狂吻，老嫗被突來舉動嚇得不知所措，老翁又說「我們去樓上」，老嫗抵抗說「不行」，老翁說「在地上這裡就好」，還用腳夾住老嫗繼續親吻磨蹭，吻得老嫗滿臉與脖子都是口水，血壓不斷飆高，老嫗見難以脫身，急中生智說，她擔心大門沒關被人撞見，請老翁先鬆手，讓她去關大門。

老嫗趁機跑到鄰居住處求救，媳婦與警察馳抵，老翁當場道歉，還一度想下跪，不過，苗栗地院審理時，他不否認醉酒進入老嫗住處，但否認猥褻之舉，更宣稱只有從後面抱一下老嫗，僅約3秒鐘，頂多構成性騷擾，不是猥褻。

苗栗地院卻認為，老嫗年近80歲，堪為老翁的長輩，卻犯下猥褻犯行，辯詞不足採信，但考量老翁年事亦高，酒後控制力差，已與老嫗和解並賠償5萬元，依強制猥褻罪輕判7月徒刑。

老翁不服判決，上訴二審並堅稱自己沒有猥褻犯行，台中高分院仍不採信辯詞，但仍考量他無前科且年事已高，已與老嫗和解，檢察官同意給他緩刑，二審雖維持一審的7月徒刑，但宣告緩刑3年，免除他牢獄之災，全案可再上訴。