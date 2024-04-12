又見兒虐？北市幼兒硬腦膜出血 保母收托時段疑回報不實

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心昨（11日）接獲通報，一名幼兒送醫診斷出硬腦膜出血，目前雖無法確認為兒虐案件，社會局為求謹慎啟動「檢警早期介入偵辦機制」。社會局指出，保母部分經初步訪談針對收托時段疑似有與回報不符情形，如經確認撤銷其準公共合作資格，如期限內未改善還將處6千至3萬元罰鍰。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

2024/04/12 16:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市家庭暴力暨性侵害防治中心昨（11日）接獲通報，1名幼兒送醫診斷出硬腦膜出血，目前雖無法確認為兒虐案件，社會局為求謹慎啟動「檢警早期介入偵辦機制」。社會局指出，保母部分經初步訪談針對收托時段疑似有回報不符情形，如經確認撤銷其準公共合作資格，如期限內未改善還將處6千至3萬元罰鍰。

社會局表示，家防中心接獲通報後立即派案調查，同步訪視兒童、家長與保母，警方也到場了解案情；幼兒傷勢部分，經現場觀察，案主年齡發展曲線正常，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，情況責任歸屬還待釐清。

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不過，社會局指出，保母今年才新收托該幼兒，經初步訪談，針對案主收托時段，疑似有回報不符情形，如經確認屬實，則違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法，該局將令限期改善並撤銷其準公共合作資格，如仍未改善將處6千至3萬元罰鍰。在案情尚未釐清責任歸屬前，為確保幼兒安全，保母收托其他兒童，也將請家長暫停送托。

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