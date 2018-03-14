法官協會：要求陳志祥停止對外發表言論 還要他自律

法官陳志祥。（資料照）

2018-03-14 11:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕已婚的台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾案，經職務法庭改判罰薪1年約216萬元後，保住法官身分，引發議論。受命法官、基隆地院法官陳志祥連日來親上廣播、電視說明判決理由「本件是發展婚外情未遂，不是性騷擾」，今天再遭中華民國法官協會打臉。

法官協會在今天凌晨發聲明，除要求陳法官停止對外發表言論，還要他自律。聲明指出，陳志祥一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，然諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害之可能，本會嚴正要求陳法官立即停止對外發表此類言論。

陳志祥對於法官協會聲明回應表示，他是法官學會的一員，協會突然發出聲明修理他，沒有事先知會他，豈非有失江湖道義？再說，他是力圖替司法澄清，怎麼會公親變事主？還說，他只是要告訴大家，職務法庭評議的結果，認為不是性騷擾而已，如此而已。

陳志祥強調，他之所以會出來受訪，不是為了個人利益，只是講事實，說明清楚，因為他寫的判決書還在其他法官修正中，他不澄清，怕誤會的罵聲會排山倒海而來。

陳志祥表示，他的法官生涯30年，並不是愛上媒體的人，他又不要選舉，沒有必要打知名度；他所說的一切，都是本於一個法官的良知、專業，可受公評，他不會回應法官協會聲明。

他還是要強調，一名法官不該迎合輿論，要本於良知和專業，這點他始終如一，是不會改變的。