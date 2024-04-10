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跟時間賽跑！新北建置「智能消防服務台」 縮短20秒出勤時間

消防局長李清安在市政會議上以「普拉斯（plus）宜居新北城」為題專案報告，指出消防局運用AI科技，建置「智能消防服務台」。圖為市政會議情況。（記者黃子暘攝）

消防局長李清安在市政會議上以「普拉斯（plus）宜居新北城」為題專案報告，指出消防局運用AI科技，建置「智能消防服務台」。圖為市政會議情況。（記者黃子暘攝）

2024/04/10 11:39

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市幅員遼闊，消防人員搶災就是和時間賽跑，消防局長李清安今（10）日在市政會議上以「普拉斯（plus）宜居新北城」為題專案報告，指出消防局運用AI科技，建置「智能消防服務台」，透過電子化、自動化系統可將文書作業時間從10分鐘縮短至3分鐘，更縮短20秒出勤時間，目前已完成7個分隊連線，今年預計再擴大15分隊。

市長侯友宜指出，消防局負責市府「災害防救」、「公共安全」、「水域安全」3大平台的幕僚作業，一年平均接近80萬通119報案電話、救災救護出勤22萬次，換算約2.8秒即有一趟勤務，期勉消防局持續精進，充分運用AI智能科技與前瞻建設，打造韌性防災智慧城市。

在科技運用上，李清安說，消防局建置「智能消防服務台」，將值班台的15項簿冊電子化，將值班人員文書填寫時間從10分鐘縮短到3分鐘，提升70%工作效率；系統聯動「智能備勤室」，除了自動發送派遣另給消防隊員，同步聯動分隊廣播與警鈴、自動啟動勤務燈、備勤室燈光、開啟車庫門，以自動化取代值班人員通報方式，可讓消防隊員提早20秒出勤。

消防局補充，去年、今年已完成文化、南雅、永利、中和、南勢、國光、永平7個分隊的建置，今年預計再完成永和、員山、板橋、海山、新板、民生、大觀、溪崑、新莊、福營、裕民、頭前、中港、五工、頂埔15分隊。

李清安也指出，2018年桃園敬鵬工廠大火後，即加強各局處化學物品與危險物品的預防與救災派遣資訊，介接化學雲及危管單位資訊平台，確保指揮中心做出正確滅火與人員救援策略，在前幾日南亞塑膠火災時就發揮作用，降低消防人員受災風險；救護部分，除已上線101台行動急診救護車，培訓572名高級救護技術員，消防局也與亞東醫院合作，提早9分鐘在院前啟動葉克膜計畫，2010年至今救活2431人，今年去年到院前心肺功能停止（OHCA）康復率11.45％，今年目標達到11.5％。

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