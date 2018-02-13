「lin」看成「1in」 他回錯一封電子信被詐200萬年終

2018-02-13 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南某貿易公司的陳姓老闆，在1月底將手邊的機器零件脫手給國外廠商，當作年終獎金給員工好過年，想不到竟然被一封電子郵件騙走將近200萬元，原本長期配合的廠商電子信箱開頭是「lin」（小寫英文字母l），詐欺歹徒申辦「1in」（阿拉伯數字1）假帳號，告訴他匯款有問題，要他匯入人頭帳戶裡，陳老闆一時沒看清楚，就這樣被騙走員工一年的辛苦錢。

陳老闆的販售機械零件，長期賣給國外一間廠商，他將手邊的機械零件脫手，獲得6萬8千多元美金，折合台幣近200萬元，不過國外廠商匯款不久，合作廠商又寄了email給陳老闆，向他說匯款有誤，要陳將近200萬元匯到另一個帳戶。

陳男看寄信人是「lin」開頭，不疑有他，馬上將近200萬元匯出，不過眼看農曆年就要到了，匯出的200萬元還沒有回音，陳寄信催促合作廠商，沒想到廠商給他回應早就將款項付清。

陳老闆看到回信，一氣之下打算告廠商背信，翻出之前的e-mail找「相罵本」才發現原本廠商的mail是「lin」，但要他匯回款項的mail是「1in」，只有一字之差，但乍看之下帳號卻很像，這時才恍然大悟，自己落入詐騙集團的陷阱。

警方獲報後向陳男指出，這是一種新的詐欺模式，歹徒不知用何種方式入侵受害者電腦，監控了受害人的收發信，分析帳後申辦假帳號拐騙受害人，台南的案例不多，但是每一筆都是大宗詐騙，且帳戶、網路位置都在國外，目前警方正在全力追查。

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