齊柏林墜機原因 飛安會主委：傾向山坡氣流干擾

2017-12-26 16:28

〔記者陳宜加／台北報導〕「看見台灣」導演齊柏林6月不幸於凌天航空B-31118事故中喪生，飛安會日前已公布事實資料報告，飛安會主委黃煌輝今天表示，墜機可能受山坡氣流干擾或飛機機械問題，他研判較傾向前者，目前仍在資料分析，明年5月公布最終報告。

齊柏林今年6月搭乘凌天航空B-31118直升機，執行阿布電影公司在南部與花東地區的空拍作業，卻不幸墜落在花蓮縣豐濱鄉協進農場，航機起火焚毀，包括直升機駕駛、齊柏林與1名空拍助理，機上3人死亡。

根據事實資料報告，事發前10.6秒，攝影機鏡頭朝向天空拍攝，航機同時有抖動現象，原因不明。黃煌輝表示，墜機可能受山坡氣流干擾或飛機機械問題，他研判較傾向前者，但因直升機沒有黑盒子，目前仍在資料分析，事故發生原因將於最終調查報告呈現。

黃煌輝日前建議民航局放寬規定，讓所有飛機都加裝黑盒子，民航局則表示，國內直升機現行規定比照國際規範，由於是國際規範商用配備，特殊機型不見得適合裝設黑盒子，國內輕航機只有齊柏林失事案件的凌天航空兩架，1架失事後，另1架今年已裝設。

飛安會指出，近10年我國大型渦輪噴射際飛航事故率逐年下降，但渦輪螺旋槳飛機則因兩件全毀事故，導致事故率上升；此外，國籍航空103、104年分別發生4起、3起飛航事故，幾占近期飛航事故件數6成，無論渦輪螺旋槳或普通航空業事故都應警惕。