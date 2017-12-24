反勞基法抗議群眾聚集北車 警方01:40全部驅散

警方開始採行強勢作為，將陳抗民眾帶上警備車。（記者羅沛德攝）

2017-12-24 01:45

〔記者劉慶侯、邱俊福、陳恩惠／台北報導〕昨天展開的反勞基法修法遊行，在晚間6點宣布解散之後，仍有數百位陳抗人士不願散去，在台北市西區街頭繼續流竄遊行，直到今天凌晨0點46分，台北市警方展開強勢作為，強行帶離聚集在台北車站東三門的群眾進行保護管束，直到凌晨1點40分，警方已將台北車站陳抗民眾全部驅散。

昨天11點55分時，約百名陳抗民眾，見警方將北車東三門周邊封阻，假意作勢搭捷運離開，但自中山站下車，佔據南京西路23巷口，但民眾自己內鬨，覺得在這裡不知要做什麼大家又決定要徒步走捷運線型公園路線，回到北車支援東三鬥的民眾，約18分鐘後走回北車東三門。

聚集在台北車站東三門的陳抗民眾，揚言要搭12時40分的最後一班捷運各自返家，警方表示要派員護衛搭車，但陳抗民眾拒絕，雙方再次形成對峙況。

在凌晨1點2分時，警方維安人員強制保護管束34名陳抗民眾，分2輛警備車載運駛離台北車站，警方並持續將陳抗民眾送上警備車。

原在北市中山北路與北平東路口與警對峙的陳抗人士，與另一小股陳抗人士共約60人，沿市民大道往東方向徒步流竄行進。

凌晨1點10分 警方再將控制在北車三門前的45名陳抗民眾進行保護管束，分成三車載往北市南港展覽、天母、北市動物後飭回。

凌晨1時11分 有4名陳抗人士不滿自由台灣的李嘉瑜被警方帶去保護管束，在中山北路與北平東路口靜坐抗議。

凌晨1點28分，陳抗人士葉瑾瑜仍與約40餘人聚集在長安東路1段52巷口，但未有滋擾等行為發生，警方持續監控中。

至凌晨1點40分左右，台北車站附近的陳抗民眾已全部驅散。

相關影音

警方將陳抗人士帶上警備車後，隨即駛離現場。（記者陳恩惠攝）

警方以優勢警力做後盾，將陳抗民眾帶上警備車。（記者羅沛德攝）