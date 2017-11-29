酒後出車禍還鬧事 男對警吐口水要繳15萬元

2017-11-29 11:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮陳姓男子，酒後騎車出了車禍，沒想到，酒測時先對到場處理的員警咆嘯，還拍掉員警給的水杯，被上銬帶回警局時，還對員警吐口水，全案法院審結，依妨害公務罪嫌，判陳男有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。

判決指出，陳姓男子是電子工廠技術員，經診斷罹患有憂鬱症、邊緣型人格障礙症，今年8月上午，在租屋處飲用保力達酒加水半瓶後，下午騎乘機車行經羅東鎮站前路時，與羅姓男子的機車發生擦撞，羅隨即通報員警到場處理。

員警到場後，陳男在執行酒測時，先對警以「要找人打報案人、關我關死我、全部人都不要管我、再一個月我就要消失」等與咆嘯，還拍掉警方給的漱口水，員警將陳男上銬準備押上警車帶回時，陳還對員警吐了口水。

陳男經羅東聖母醫院進行抽血檢驗，酒精濃度為每公升0.73毫克，全案依公共危險及妨害公務罪嫌送辦，針對對員警吐口水的犯行，陳於法院審理辯稱，當時喝多了，不是故意的。

但法官認為，被告雖否認犯意，但員警據報到場後，被告身上確實帶有酒味且情緒不穩，遭員警上手銬要帶至警車時，對員警葉政昱吐口水，經員警職務報告上陳述明確，陳男雖是酒醉，但吐口水以一般社會通念，可認定是意圖輕蔑、侮辱對方之意，故被告確有妨害公務之犯意，依法判處有期徒刑5個月，可易科罰金15萬元。

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