洩密案出庭 馬拿小抄唸稿：維護國家利益，未犯罪

2017-11-28 13:10

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今針對前總統馬英九洩密案首度開庭，庭訊近3個小時至中午結束，馬英九庭後受訪指出，當年得知前立法院長王金平被指關說，他找行政院長江宜樺等人討論，是基於維護國家利益等考量，符合憲法，絕無犯罪。

馬英九拿出事先準備的A4紙小抄表示，本案經一審、二審等共7位法官，3次判決無罪，認定的事實均相同，就是立委請託關說司法個案，屬於國家重大事務，身為國家元首，負有捍衛憲法尊嚴、國家安定的責任，中央的閣員如果有風紀問題，總統出面了解，會同行政院長共同解決，使政局安定、維護國家利益，這是符合憲法體制的。

馬英九說，「我是基於總統在憲法上的權利責任，審慎因應即將面臨的憲政風暴，所做合憲、合法的適當處理，我沒有濫用總統權利，更沒有犯罪，我希望高院能夠確定總統在憲法上的行政權限，能夠讓總統安心，依憲法、法律治國，不必再面對如本案的無謂糾纏，既妨礙國家政務的推動，更浪費有限的司法資源」。

媒體關切，馬英九明天將被依「三中案」的被告身份，遭北檢傳訊一事，馬聞言噤口說「現在沒有評論，謝謝」，隨即搭車離開高院。

前總統馬英九102年間接見前檢察總長黃世銘，聽取黃世銘報告前立法院長王金平替立委柯建銘關說，衍生被北檢起訴洩密等案，一審認定馬雖有洩密行為，但是就行政、立法有侵害司法獨立之虞而行使總統職權，有阻卻違法事由，判無罪。檢方不服，上訴高等法院，高院今首度開庭。