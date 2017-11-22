前基隆議長黃景泰圖利建商案 最高院判無罪確定

2017-11-22 17:12

〔記者項程鎮／台北報導〕基隆市議會前議長黃景泰利用職務詐取財物等罪，被判15年定讞，已於今年7月入獄服刑，他另被控圖利甲山林集團和建商，向基隆市府施壓，讓推出建案免水土保持計畫蓋樣品屋，一、二審皆認為罪證不足判無罪，最高法院下午駁回檢方上訴，判黃無罪確定。

黃另違反政治獻金法收受500萬政治獻金，二審判他6月徒刑、得易科罰金18萬元，因黃未上訴，先前已判決確定。

檢方起訴指出，甲山林機構代銷「真愛花園城堡」，但闢建樣品未提出水土保持計畫被裁罰，甲山林委託黃景泰協助，請主管機關免除水保、雜項執照等申請程序，市府科長林柏樹等人涉嫌讓樣品屋工期提前2至3個月，變造已簽准的公文，使樣品屋順利過關，檢方疑有不法，搜索黃景泰住處、辦公室時，扣得490萬餘元。

一審認定黃景泰是民代，受建商委託向市府承辦人員協商，並無圖利建商，4名官員也無犯罪，判5人均無罪，上訴後，高院也認定黃圖利無罪，但認為黃已違反政治獻金法，理由是黃在他2014年5月28日開設治獻金專戶前，即收取500萬元政治獻金，遭檢方查扣490萬餘元，二審今年8月間判黃圖利罪無罪，但黃違反政治獻金法部分，判6月徒刑、得易科罰金18萬元，檢方對黃涉圖利罪上訴，黃則未對違反政治獻金法上訴。