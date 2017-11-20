屏東監獄防挾持新措施 遠端遙控車檢站分散風險

屏監指揮中樞人員透過遠端監控系統，可清楚查看車檢站各個角落及管理人員檢查通關車輛的情形。（記者李立法攝）

2017-11-20 19:54

〔記者李立法／屏東報導〕車檢站是監所重要防護關卡，為防止人犯利用進出監所車輛逃獄，車檢站把關人員必須嚴密監控每一部通關車輛，不過，車檢站管理員若遭挾持，恐門戶洞開，屏東監獄率先採用遠端監控系統，由指揮中樞接管車檢站控制權，降低人犯挾持人車闖關風險。

屏東監獄典獄長簡文拱指出，因救護、提訊、運補及施工等因素，每天進出監所的車輛頻繁，車檢站是相當重要的防護關卡，管理人員必須仔細檢視才能發行，國內各監所車檢站安全門開關控制系統一向都就近設在站房內，方便管理人員操作，自從發生大寮監獄挾持事件後，他認為車檢站把關機制有必要調整。

簡文拱表示，連典獄長都會被挾持，難保人犯或有心人士不會利用車輛逃脫或劫囚，一旦車檢站管理員遭到挾持，因安全門開關就設在站內，這道重要的防線很容易就會失守，他將車檢站的操控權移到監所指揮中樞，不僅多了一道防逃關卡，也能減輕車檢站把關人員的壓力。

屏監指揮中樞人員透過遠端監控系統，可清楚查看車檢站各個角落及管理人員檢查通關車輛的情形，人車檢查沒有問題，才能回報由指揮中樞的系統打開放行，為保護指揮中樞及軍械室安全，屏監除強化建築及門窗防護措施，並重新調整收容人會客動線，減少收容人接近重要辦公廳舍的機會，降低人犯脫逃風險。